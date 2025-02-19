استعداداً لمواجهة العاصفة.. تعميم لمحافظ الجنوب

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اصدر محافظ الجنوب منصور ضو تعميماً يتعلق بالاجراءات الاحترازية اللازمة والواجب اتخاذها من قبل قائمقاميتي قضاءي صور وجزين ، واتحادي بلديات صيدا الزهراني، و ساحل الزهراني وبالتنسيق مع الدفاع المدني ، استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي القطبي الذي سيتاثر به لبنان بدءاً من يوم غد الخميس . كما طلب المحافظ ضو من"المديرية الاقليمية لوزارة الاشغال، والدفاع المدني والاجهزة الامنية الابقاء على جهوزيتهم لجهة تسيير امور المواطنين وحسن توجيه سيرهم في الطرقات في حال اشتداد العاصفةوجاء في نص التعميم انه " عطفاً على التعاميم السابقة الصادرة حول اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات العاصفة الثلجية القادمة، والتي من المتوقع وصولها بدءاً من يوم غد الخميس, وسيتخللها عواصف ورياح شديدة وسقوط امطار غزيرة وثلوج مع تدني شديد في درجات الحرارة ، وحرصاً منا على سلامة المواطنين وتلافياً للاضرار والمخاطر التي قد تنجم عن عدم القيام بتعزيل الاقنية وتاهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية ضمن الطرقات العامة وعن تراكم الثلوج وتكوِّن طبقة الجليد لا سيما في الاحياء الداخلية.يرجى الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك مخاطر هذه العاصفة والتنسيق مع البلديات والمديرية الاقليمية للاشغال، حفاظاًعلى السلامة العامة. "