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لبنان

سلام استقبل دياب وروداكوف والبيسري... واجتمع مع وزير الخارجية

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:30
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استقبل رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب الذي هنأ الرئيس سلام بتشكيل الحكومة، متمنياً له النجاح والتوفيق ، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض المستجدات الراهنة.
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وزير الخارجية 

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وجرى البحث في شؤون تتعلق بوزارة الخارجية.
 
  


السفير الروسي 


كما استقبل الرئيس سلام السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي قال على الاثر: " زيارتي اليوم لرئيس الحكومة هي لتقديم التهنئة له بتشكيل الحكومة،  وسلمته رسالة من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بهذا الخصوص ، كما بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها."
 
 
 

اللواء البيسري

واستقبل الرئيس سلام المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.
 
 

 
الهيئة الوطنية للمفقودين 

كذلك التقى رئيس الحكومة وفدا من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان برئاسة الدكتور زياد عاشور في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد اللقاء قال عاشور:" مع اقتراب موعد الذكرى ٥٠ لاندلاع الحرب الاهلية قدمنا للرئيس سلام مذكرة تتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان من ضمنهم حوالي ٧٠٠ شخص يرجح فقدانهم او إخفائهم في سوريا ، وطالبنا دولة الرئيس بإصدار المراسيم الملحة والضرورية لتأمين عمل الهيئة التي تنتهي ولايتها في ٣ تموز ٢٠٢٥."
 
 
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