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لبنان

وزير العمل استقبل عبدالله والبحث تناول قانون التقاعد وتقديمات الضمان

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:58
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التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، وكانت جولة أفق حول قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديمات صندوق الضمان الصحية ومسألة الحد الأدنى للاجور وأهمية اقرار قانون عمل جديد.
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