15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العمل استقبل عبدالله والبحث تناول قانون التقاعد وتقديمات الضمان
Lebanon 24
19-02-2025
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، وكانت جولة أفق حول قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديمات صندوق الضمان الصحية ومسألة الحد الأدنى للاجور وأهمية اقرار قانون عمل جديد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يسرائيل هيوم": وزير الصحة الإسرائيلي يأمر بإنهاء علاقات العمل مع الأونروا
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": وزير الصحة الإسرائيلي يأمر بإنهاء علاقات العمل مع الأونروا
19/02/2025 19:15:22
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يطلق إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (سكاي نيوز)
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يطلق إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار (سكاي نيوز)
19/02/2025 19:15:22
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار والتعاون من أجل تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
وزير الإعلام: العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار والتعاون من أجل تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي
19/02/2025 19:15:22
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي بشأن التقارير عن ضربة إسرائيلية محتملة ضد أهداف نووية إيرانية: يتعين على إسرائيل العمل للدفاع عن أمنها
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي بشأن التقارير عن ضربة إسرائيلية محتملة ضد أهداف نووية إيرانية: يتعين على إسرائيل العمل للدفاع عن أمنها
19/02/2025 19:15:22
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير
العمل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
01:39 | 2025-02-19
19/02/2025 01:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
00:11 | 2025-02-19
19/02/2025 12:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مع وصول المنخفض الجويّ إلى لبنان... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة عن الدوام المدرسيّ
Lebanon 24
مع وصول المنخفض الجويّ إلى لبنان... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة عن الدوام المدرسيّ
10:00 | 2025-02-19
19/02/2025 10:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
08:00 | 2025-02-19
19/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:05 | 2025-02-19
وزير الداخلية استقبل ممثلة الـUNDP ووفداً برئاسة مفتي عكار
11:50 | 2025-02-19
إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً من قوى الأمن
11:22 | 2025-02-19
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:08 | 2025-02-19
قائد الجيش يزور البقاع الغربي: ننوه بجهود العسكريين وعليهم الحفاظ على الجهوزية
11:00 | 2025-02-19
"هيروشيما لبنان".. تقريرٌ يرصد "الدمار الشامل" في الجنوب!
11:00 | 2025-02-19
الشتاء يهدّد منازل مخيمّ في بيروت.. السكن فيها خطير!
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
19/02/2025 19:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24