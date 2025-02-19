مفاجأة جديدة عن "دكتور فود".. قرارٌ قضائي صدر بحقه!

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قراره الظني بقضية رجل الأعمال اللبناني المشهور على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعروف بـ"DR FOOD"، جورج حنا ديب، قرر خلاله اعتبار أعمال المدعى عليهم بينهم ديب من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في قانون المخدرات.

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وأحال القاضي الدغيدي المدعى عليهم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان للمثول أمامها.





ويُلاحق "دكتور فود" الذي يقول إن لديه خبرة لتقييم المأكولات في المطاعم والمقاهي، بجرم "تصنيع المخدرات والاتجار بها"، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار".

وعُرف ديب خلال السنوات الماضية بالمقاطع المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تصنيعه العديد من ألواح الشوكولا في معمله الخاص، إضافة إلى عدد من المنتوجات التي تحمل اسمه وصورته واسم زوجته "شروق"، والتي توزع في لبنان وفي الخارج.