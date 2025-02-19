من بلد عربيّ إلى بيروت.. الآلاف يتدفقون للمشاركة بتشييع نصرالله

ذكر موقع "عربي21"، اليوم الأربعاء، أنّ الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع، مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى العاصمة اللبنانية قبل أيام من تشييع الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

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ويُشيّع "حزب الله" بعد ظهر الأحد المقبل، نصرالله في بيروت، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول في خضم مواجهة مفتوحة بين الطرفين انتهت مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية تشرين الثاني.

ومن بين شركات الطيران التي تؤمن رحلات بين بغداد وبيروت، شركتا الخطوط الجوية العراقية وطيران الشرق الأوسط اللتان زادتا عدد رحلاتهما هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقي ميثم الصافي لوكالة "فرانس برس" إنه "استجابة لإقبال العراقيين، ستتم مضاعفة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت من رحلة يوميا إلى رحلتين" اعتبارا من 20 شباط.

ولفت إلى "زيادة في الزخم" مع اقتراب موعد التشييع، فيما أشار مصدر في الشركة إلى أن "كل مقاعد طائراتها المتوجهة من بغداد إلى بيروت محجوزة".

من جهته، قال مصدر في طيران الشرق الأوسط إن الشركة زادت كذلك عدد رحلاتها إلى بيروت بين 21 و25 شباط.

ودعا الحزب مناصريه إلى "مشاركة واسعة" في المراسم التي يَتوقع أن يحضرها مشاركون من عشرات الدول، ورجّح مسؤول عراقي في اتصال مع "فرانس برس" أن يحضر مسؤولون بينهم نواب المراسم في بيروت بصفتهم الشخصية.

كذلك، يُتوقع أن يشارك الآلاف بعد ظهر الأحد في مراسم تشييع رمزي لنصرالله في بغداد ومدينتَي كربلاء والنجف.