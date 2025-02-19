الأشقر: الشغب هو العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم

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أبدى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر" أسفه لما حصل في الفترة الماضية من شغب في الشارع وإقفال طرقات لا سيما طريق المطار الذي من شأنه ان يترك أثراً سلبياً على إندفاعة القطاع السياحي الإيجابية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".وحذر في بيان اليوم من" تكرار مثل هذه الأعمال كونها أعمال مخلة بالأمن وتمس بالإستقرار، وهذا ما يعتبر العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم".وأبدى" تفاؤله بحصول نهضة سياحية في لبنان"، مرتكزاً في ذلك على خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي "يشكل خارطة طريق لتفعيل السياحة وتنميتها والذي تجسّد ايضاً في البيان الوزاري".وعلق الاشقر آمالاً كبيرة على زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى السعودية والدول الخليجية لعودة الاشقاء الخليجيين والتي سيكون لها "تأثير إيجابي كبير ليس على السياحة فحسب إنما على مختلف القطاعات الإقتصادية".وكشف الاشقر عن أن" الاجواء الإيجابية الحاصلة في لبنان بعد إنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة والبيان الوزاري، دفعت أصحاب الفنادق في بيروت ومختلف المناطق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم إستعداداً لإستقبال السياح العرب والأجانب".