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لبنان

وديع الخازن اهاب بالكنائس اقامة القداديس على نية شفاء البابا فرنسيس

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:28
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وجه عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن رسالة الى الكنائس في لبنان للقيام بقداديس على نية شفاء البابا فرنسيس، وقال: "بعد إعلان حاضرة الفاتيكان عن تدهور صحة البابا فرنسيس بسبب إلتهاب رئوي مزدوج، مما أدى إلى إلغاء ارتباطاته الرسمية. وفي ظل هذه الظروف، نهيب بالكنائس في لبنان القيام بصلوات خاصة في القداديس، حيث يرفع المؤمنون الدعاء ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة رسالته وخدمة الإنسانية. فليكن تضرعنا المشترك عربون محبة وإيمان".
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