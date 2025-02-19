الرئيس عون لوفد الرابطة المارونية: ما حصل خلال الأشهر الماضية أصاب لبنان بأسره

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن "ما حصل خلال الأشهر الماضية أصاب لبنان بأسره، ويجب أن تكون مصلحته فوق كل اعتبار".

وأضاف خلال لقائه وفداً من الرابطة المارونية: "قلتُ وأكرّر: لا إقصاء لأحد في لبنان، فالدولة هي التي تحمي كافة الطوائف، وليس العكس".

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وتابع قائلاً: "أمامنا فرص كثيرة مقدَّمة من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المؤسف أن نضيّعها بسبب خلافات جانبية وحسابات فردية. علينا أن نعمل معًا لمصلحة بلدنا، وألَّا نلقي اللوم على الخارج".

وقال: "سنحقّق الإصلاحات المطلوبة اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا لضمان تجاوب الدول معنا، فالمسؤولية تقع علينا وليس على الآخرين".

وأكد قائلاً: "نحن مع حرية التعبير السلمي، لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام، من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين، هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر".

وأشار إلى أن "ما حصل في الجنوب أثَّر سلبًا على لبنان بأسره، ولا صحّة إطلاقًا للادعاء بأنّ الطائفة الشيعية محاصرة. فنحن جميعًا جسم واحد وبيئة واحدة، دفعنا ثمن الحرب ونواجه التحديات معًا، والثقة داخل المجتمع اللبناني هي الأساس".