للمقبولين في الإختبارات الرياضية... بيان من الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:

تعلن المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن، المقبولين في الإختبارات الرياضية من الرقم /4501/ ولغاية الرقم /5343/ ضمناً ومواعيد اختباراتهم الطبية، لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي: