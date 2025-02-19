بالصور.. الجيش يتمركز قبالة موقع إسرائيليّ في الجنوب

ذكرت صحيفة "النهار" أن الجيش الإسرائيلي يواصل تمركزه في نقاط مستحدثة داخل الأراضي اللبنانية وذلك بُعيد انسحابه من داخل القرى التي كان يحتلها خلال مهلة وقف إطلاق النار التي امتدت حتى 18 شباط الجاري.

ونشرت الصحيفة صوراً أظهرت تمركز دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في موقع "الدواوير" المستحدث، إلى جانب مقرّ لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، على طريق عام مركبا- حولا قُبالة موقع العباد الإسرائيلي.

كذلك، أظهرت الصور آليات الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" قُبالة موقع العباد، في إطار انتشارهما تطبيقاً للقرار 1701.





في غضون ذلك، بدا في الصور مقرّ لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ضمن المكان أيضاً.