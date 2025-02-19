ثلاث قطع اثرية تعود من سويسرا إلى لبنان.. ما هي؟

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تسلمت وزارة الثقافة- المديرية العامة للاثار من سفارة سويسرا في لبنان ثلاث قطع اثرية كانت أخرجت من لبنان ، وجرت مصادرتها من قبل السلطات المعنية في سويسرا، وهي عبارة عن قاروة من الزجاج الملون باللون الأزرق تزينها زخرفات نافرة ، وتمثال صغير للآلهة افروديت يعود الى القرن الثاني – الثالث ق.م. برأس مفقود وتمثال صغير من البرونز ايضاً يعود الى القرن الثاني قبل الميلاد.وتأتي هذه المبادرة في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة- المديرية العامة للاثار لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، وبالتنسيق الكامل مع سفارة لبنان في سويسرا المتابعة الدائمة لقضايا تتصل بالارث اللبناني.واكدت وزراة الثقافة- المديرية العامة للآثار انها سوف تستمر بمتابعة قضايا الاتجار غير المشروع لإستعادة ما امكن من القطع الاثرية الموجودة خارج لبنان.