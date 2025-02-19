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لبنان

ثلاث قطع اثرية تعود من سويسرا إلى لبنان.. ما هي؟

Lebanon 24
19-02-2025 | 07:17
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 تسلمت وزارة الثقافة- المديرية العامة للاثار من سفارة سويسرا في لبنان ثلاث قطع اثرية كانت أخرجت من لبنان ، وجرت مصادرتها من قبل السلطات  المعنية في سويسرا، وهي عبارة عن قاروة من الزجاج الملون باللون الأزرق تزينها زخرفات نافرة ، وتمثال صغير للآلهة افروديت  يعود الى القرن الثاني – الثالث ق.م.   برأس مفقود وتمثال صغير من البرونز ايضاً  يعود الى القرن الثاني قبل الميلاد.
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وتأتي هذه المبادرة في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة- المديرية العامة للاثار  لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، وبالتنسيق الكامل مع سفارة لبنان في سويسرا  المتابعة الدائمة لقضايا تتصل بالارث اللبناني.

 واكدت وزراة الثقافة- المديرية العامة للآثار انها سوف تستمر بمتابعة قضايا الاتجار غير المشروع لإستعادة ما امكن من القطع الاثرية الموجودة خارج لبنان.

 

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