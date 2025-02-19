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لبنان

سجيع عطية: لا جولة سعودية في مطار القليعات

Lebanon 24
19-02-2025 | 07:20
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نفى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية صحة الكلام المتداول حول جولة سعودية في مطار القليعات.

وقال في حديث الى اذاعة"لبنان الحر": "الجيش اللبناني ليس لديه علم بأي جولة، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الاشغال العامة الجديد ولجنة الاشغال النيابية أيضا".
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وتابع: "لا توجد شركة خارجية ستقوم بأي جولة قبل أن تزور وزارة الاشغال العامة، وتوضح الدولة ما هو مطلبها من خلال سحب دفاتر الشروط والدراسات المطلوبة".

ورداً على سؤال عن الكلفة التشغيلية، أجاب: "المطار بحاجة إلى مئة مليون دولار ليكون مطارا مساعدا لمطار بيروت، لا منافسا".
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