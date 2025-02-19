سجيع عطية: لا جولة سعودية في مطار القليعات

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نفى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية صحة الكلام المتداول حول جولة سعودية في مطار القليعات.وقال في حديث الى اذاعة"لبنان الحر": "الجيش اللبناني ليس لديه علم بأي جولة، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الاشغال العامة الجديد ولجنة الاشغال النيابية أيضا".وتابع: "لا توجد شركة خارجية ستقوم بأي جولة قبل أن تزور وزارة الاشغال العامة، وتوضح الدولة ما هو مطلبها من خلال سحب دفاتر الشروط والدراسات المطلوبة".ورداً على سؤال عن الكلفة التشغيلية، أجاب: "المطار بحاجة إلى مئة مليون دولار ليكون مطارا مساعدا لمطار بيروت، لا منافسا".