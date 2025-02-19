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لبنان

زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان

Lebanon 24
19-02-2025 | 08:00
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اعلن مصرف لبنان في بيان انه "بناء على سياسة المصرف المركزي بزيادة السحوبات على التعاميم ذات الصلة، وبعد التواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهريا والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهريا بدءا من الاول من اذارا 2025".
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ويعيد المصرف المركزي تأكيد ضرورة اقرار القوانين التي تضمن اعادة اموال المودعين وهو يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب  ويضع كافة امكاناته لتحقيق ذلل.
 
 
 

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