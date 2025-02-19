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لبنان

خبر يكشف الحقيقة.. رسم دخول لحضور تشييع نصرالله؟

Lebanon 24
19-02-2025 | 07:52
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تُظهر تذاكر لحضور تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، مع الإشارة إلى أن تكلفتها تتراوح بين 3 و4 دولارات، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث تساءل البعض عن مدى صحة الخبر.
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مصادر مقربة من حزب الله نفت لـ"الجديد" بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله، وأكدت أن الدعوة لحضور التشييع عامة ولا تتطلب أي تذاكر.
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