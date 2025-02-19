خبر يكشف الحقيقة.. رسم دخول لحضور تشييع نصرالله؟

Advertisement

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تُظهر تذاكر لحضور تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، مع الإشارة إلى أن تكلفتها تتراوح بين 3 و4 دولارات، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث تساءل البعض عن مدى صحة الخبر.مصادر مقربة من حزب الله نفت لـ"الجديد" بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله، وأكدت أن الدعوة لحضور التشييع عامة ولا تتطلب أي تذاكر.