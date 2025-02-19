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لبنان

إشكال بين محاميين وتدخل مواطنين!

Lebanon 24
19-02-2025 | 08:09
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال أمام فصيلة الميناء في طرابلس، بين المحاميين و.ح ور.ط، تطوّر إلى عراك وتضارب بينهما.
 
 
وبحسب المعلومات، شارك أيضاً عدد من المواطنين في الإشكال.
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