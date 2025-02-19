إشكال بين محاميين وتدخل مواطنين!

‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال أمام فصيلة الميناء في طرابلس، بين المحاميين و.ح ور.ط، تطوّر إلى عراك وتضارب بينهما.

وبحسب المعلومات، شارك أيضاً عدد من المواطنين في الإشكال.