بري استقبل السفير البريطاني ووفدا من الكتيبة الكورية العاملة في "اليونيفيل"

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين .واستقبل بري وفدا من أركان الكتيبة الكورية العاملة في إطار قوة "اليونيفيل "في جنوب لبنان وضم :الميجر سان والكابتن جون .وقدم الوفد للرئيس بري لمحة عن الأنشطة التي أنجزتها الكتيبة في شتى المجالات إنسانيا وإجتماعيا وثقافيا منذ بدء مشاركتها في "اليونيفيل "وحتى الان .وإستقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام المولوي في زيارة شكر لرئيس المجلس على التعاون والمؤازرة التي قدمها والمجلس النيابي للوزارة وأجهزتها .