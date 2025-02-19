ارسلان: الدور الذي تقوم به السعودية في استضافة المباحثات بين واشنطن وموسكو يبعث الأمل

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كتب رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الدور المميز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في استضافة المباحثات بين واشنطن وموسكو يبعث الأمل والارتياح لدى جميع شعوب المنطقة".وأضاف: "نأمل أن تنعكس هذه المساعي إيجابا على كل الملفات الساخنة التي تحيط بنا من كل حدب وصوب. وعلينا التعويل على الانفتاح وقدرة المملكة على استقطاب الدول العظمى لتثبيت الاستقرار في المنطقة ككل، بدءاً من القضية الفلسطينية العادلة التي من دون حلها على قاعدة موقف المملكة بحل الدولتين، ستظل المنطقة في حالة غليان. كما نأمل أيضا من الدول المعنية تفويض السعودية التفاوض لحل الأزمة الدولية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لها دور أساسي في استقرار منطقة الشرق الأوسط وازدهارها. يبقى هذا الأمل قائما لدينا رغم العواصف الإقليمية والدولية التي نعيشها".