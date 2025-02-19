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لبنان

وزير الزراعة عرض مع رضا سبل دعم الأمم المتحدة للقطاع

Lebanon 24
19-02-2025 | 09:26
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استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه بالوزارة، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، وتم البحث في عدد من القضايا ذات الأولوية في القطاع الزراعي.

وتناول الاجتماع أولويات وزارة الزراعة وسبل دعم الأمم المتحدة لهذا القطاع الحيوي، إضافةً إلى مناقشة تقييم الأضرار في جنوب لبنان، والاستراتيجية الزراعية الوطنية وخطة العمل لعام 2025. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات لضمان تنفيذ سياسات زراعية مستدامة تدعم المزارعين وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
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وأكد هاني "أهمية تكامل الجهود بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين للنهوض بالقطاع الزراعي"، فيما شدد رضا على "التزام الأمم المتحدة بدعم التنمية الزراعية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية في لبنان".
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