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لبنان

وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن

Lebanon 24
19-02-2025 | 09:59
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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.

وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في البلد، لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والدعم المستمر لها من الولايات المتحدة الأميركية. 
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وكذلك، تطرق البحث إلى التطورات في الجنوب.

ولفت الوزير منسى إلى "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في تنصله من التزاماته وانتهاكاته المتكررة للقرار 1701"، مشددا على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، مؤكدا "جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن".

واستقبل الوزير منسى سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ، وتناول معه "العلاقات بين البلدين، لا سيما المشاركة الهندية في اليونيفيل"، معربا عن "تقديره للدور الذي تقوم فيه القوة الدولية في الجنوب".

وكذلك، استقبل سفير مصر علاء موسى، وبحث معه في "مستجدات لبنان والمنطقة"، شاكرا لـ"مصر وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة".

والتقى منسى مسير أعمال المديرية العامة للإدارة العميد هادي الحسيني، على رأس وفد من المديرية، هنأه بـ"تسلمه مهامه في وزارة الدفاع.
وزوده منسى بـ"التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة".

وكذلك، عرض مع النائب السابق أمل ابو زيد المستجدات وآخر التطورات في البلد.
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