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لبنان

بيرقداريان طلبت من حيدر مسح أضرار المنشآت الرياضية جرّاء العدوان

Lebanon 24
19-02-2025 | 10:38
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 استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر مهنئا بتوليها مهام الوزارة، ومتمنيا لها التوفيق، وكان عرض للصعوبات التي تعانيها كرة القدم، وخصوصاً بسبب وضع المنشآت في مختلف المناطق.
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كما بحثت بيراقداريان مع حيدر وضع المنشآت الرياضية والشبابية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، وطلبت منه المساعدة من خلال تكليف فريق هندسي من المجلس مهمة القيام بإجراء مسح للمنشآت الرياضية والشبابية المتضررة كليا او جزئيا، وخصوصا في مدن وبلدات وقرى الحافة الأمامية، ووضع تقرير تفصيلي بهذا الشأن.

وأبلغت بيراقداريان حيدر أنها تأمل "تحضير هذا الملف في أسرع وقت ممكن، بحيث يتضمن الوضع الحالي وخطة وتكاليف التأهيل وآلياته، كي نكون قادرين على تقديمه إلى الدول الصديقة والشقيقة التي قد تكون راغبة في دعم لبنان".

كذلك، استقبلت وزيرة الشباب والرياضة وفد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة رئيسه وليد القاصوف وعضوية نواب الرئيس المهندس علي خليفة وأسعد النخل وغسان قرداحي وماهر الضناوي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية روي سمعان والمحاسب ناجي باسيل.

وهنأ القاصوف والوفد بيراقداريان بتوليها مهامها الوزارية، وعرضوا لها شؤون وشجون اللعبة والصعوبات التي تمرّ بها، وشرح رئيس الاتحاد هيكلية اللعبة وعدد المباريات وفئاتها وتنوعها وتوزعها على الأراضي اللبنانية.

كما استقبلت وفد الهيئة الادارية لجمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات"، وتم البحث في الانشطة التي تقوم بها الجمعية، وسبل التعاون بينها وبين الوزارة في هذا المجال.
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