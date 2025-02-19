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لبنان

قائد الجيش يزور البقاع الغربي: ننوه بجهود العسكريين وعليهم الحفاظ على الجهوزية

Lebanon 24
19-02-2025 | 11:08
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تفقَّدَ قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين - البقاع الغربي بالإضافة إلى أحد مراكز وحدات اللواء المنتشرة، واجتمع بالضباط والعسكريين.
 
ونوّه عوده بصمود العسكريين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، داعياً إياهم إلى الحفاظ على الجهوزية خلال المرحلة القادمة، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في احتلال عدة نقاط في الجنوب.
 
كذلك، أثنى على جهودهم وتضحياتهم لصون الأمن والاستقرار وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفذة ضمن قطاع مسؤولية اللواء.
 
 
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