وزير الداخلية استقبل ممثلة الـUNDP ووفداً برئاسة مفتي عكار

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP بليرتا أليكو، في زيارة تعارف اطلع خلالها الحجار على برامج التعاون المشتركة.

Advertisement



واستقبل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، ثم عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم وتم عرض الأوضاع العامة على الساحة الداخلية.

وكانت للحجار سلسلة لقاءات، حيث التقى النائب السابق محمد الحجار، ثم النائب السابق مروان أبي فاضل.



كذلك، استقبل الحجار وفداً برئاسة مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون منطقة عكار.