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لبنان

"القومي": لأوسع مشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
19-02-2025 | 12:16
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دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، الى "المشاركة الكبيرة والواسعة بمراسم تكريم وتشييع الشهيدين الأمثلين الكبيرين الأمينين العامين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين".
 
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وأوضح البيان أن "الواجب القومي والوطني يقتضي علينا الوفاء للدماء، ولأن مسيرتهما تكللت بالمقاومة والتضحية ووقفات العز والانتصارات والشهادة والبطولة المؤمنة، وتأكيدًا على البقاء على النهج المقاوم المواجه لمشاريع الاحتلال والاستيطان، وتكريسًا لفكرة التمسّك بفلسطين التي استشهدا دفاعًا عنها وعن لبنان، وتقديرًا لعظيم عطاءاتهما وتضحياتهما".
 
 
 
 
 
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