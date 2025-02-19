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لبنان
استدرجت فتيات قاصرات لتسرقهنّ... والقوى الأمنية ألقت القبض عليها
Lebanon 24
19-02-2025
|
12:27
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مُرتكبيها، ورد إخبار إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 02-07-2025 حول قيام إحدى السيّدات باستدراج فتيات قاصرات إلى داخل مبانٍ في البسطة وطريق الجديدة، وسرقة المجوهرات التي يضعنها، ومن ثمّ تُجبرهنّ على دخول مصعد المبنى، وتنقر على أزرار الطّوابق، لمنعهنّ من اللحاق بها، لتلوذ بعدها بالفرار.
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بنتيجة التنسيق بين مفرزة بيروت القضائية ومفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تم تحديد هويتها وهي:
– ف. م. (مواليد عام 1985، مكتومة القيد) من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وترويج عملة مزيّفة.
وبعد المتابعة، تبيّن أنها تنتحل هويات مغايرة للتضليل.
بتاريخ 15-02-2025، وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت من توقيفها في محلة البسطة.
بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها.
أجري المقتضى القانوني بحقّها، وأودعت القطعة المعنيّة، بناء على إِشارة القضاء المختصّ.
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