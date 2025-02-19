جنبلاط تسلم دعوة لحضور تشييع نصرالله

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، النائب حسن فضل الله، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بحضور النائب وائل أبو فاعور، حيث سلماه دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

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