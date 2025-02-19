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لبنان

الخوري: الصناعة التكنولوجية أمرٌ أساسيّ وسنعمل على إزالة كل العوائق القانونية

Lebanon 24
19-02-2025 | 13:28
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زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم، شركة Multilane، في مركزها في حومال Humal Technology Park، حيث التقى مؤسسها  رئيس مجلس إدارتها فادي ضو.
 
 
وتحدث عيسى الخوري فأشار إلى أنه أراد "أن يبدأ جولته الصناعية من هذا المكان بالذات للدلالة على أن الصناعة التكنولوجية في لبنان أمر أساسي لا يقل شأنا عن الصناعات الأخرى"، وقال: "إن لبنان في حاجة إلى تطوير الصناعة التكنولوجية وتصديرها إلى أميركا وأوروبا، وحتى الصين، وهذا ما نجحت به Multilane التي تتعامل مع كبرى الشركات في العالم مثل غوغل وأمازون وسيسكو وغيرها من كبريات شركات الذكاء الاصطناعي".
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وأكد أن "هذه الصناعة تحد من هجرة الشباب من لبنان وتعيد قسماً كبيراً ممن يعمل في الخارج".
وكذلك، لفت إلى أن "ضو يسعى إلى توسعة المشروع ليشمل كامل الأراضي اللبنانية مما سيساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل للشباب اللبناني من خلال استقطاب شركات عالمية تستثمر في مناطق اقتصادية حرة".
وشدد على أن "الأهمية القصوى هي جعل لبنان منصة للصناعة التكنولوجية"، لافتا إلى أن "هذه الصناعات يمكن أن تعطي دفعا للناتج المحلي بمليارات الدولارات".

وبالنسبة الى القوانين، تحدث عيسى الخوري عن "وجود عوائق تشريعية وجمركية"، وقال: "هذا دورنا كوزارة صناعة، بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة ووزارة الاقتصاد، لنتمكن من إزالة هذه العوائق التي ستسمح لهذه الشركات بالعمل".
 
ضو
 
من جهته، أكد مؤسس رئيس مجلس إدارة الشركة فادي ضو أن "شركته قامت باختراع وتطوير وتصنيع مئات المعدات والآلات التي تستخدم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل كابلات الألياف الضوئية وبطاقات التبديل النظامية".
 
كذلك، أشار الى أن "شركته طورت أكثر من 1000 منتج دخلت فيها للمرة الأولى الى السوق العالمية"، مشددا على "ضرورة إزالة العوائق التشريعية التي تزيد من كلفة الانتاج وتحد من إمكانية التصدير".
وكذلك، أكد أنه "يعمل على إمكانية تطوير مناطق صناعية، مما يسمح باستقطاب الشركات العالمية للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب اللبناني".

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