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لبنان

هل أوقفت أميركا مساعدات الجيش؟ معلومات تُجيب

Lebanon 24
19-02-2025 | 14:57
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر أميركيّة قولها، اليوم الأربعاء، إنَّ المُساعدات التي اعتادت الولايات المتحدة الأميركية أن تُقدّمها للجيش اللبناني لن تتوقف.
 
وأوضحت المصادر أن أي كلامٍ غير ذلك هو "غير دقيق".
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