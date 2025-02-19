آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟

قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إنه تمت تسمية العاصفة الجديدة باسم "آدم" وذلك من أجل "الأرشفة" في المصلحة، مشيراً إلى أن ما سيحصل مع العاصفة الجديدة سيكون بمثابة تكرار لما حصل عام 2015 مع العاصفة "زينة" والتي لامست خلالها الثلوج ارتفاع الـ200 م.

Advertisement

وعن حالة الطقس، ذكر أبو خشفة أنَّ المتوقع مع العاصفة الجديدة أن تُلامس الثلوج في هذا المُنخفض ارتفاع 300 م خصوصاً في شمال البلاد، وأضاف: "هذا المنخفض قطبي المنشأ يبدأ غداً بغزارة الأمطار مع عواصف رعدية ورياح وثلوج على ارتفاع 1500 متر، ومع دخول الكتلة الشديدة البرودة ليل الجمعة يتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس الـ200 متر يوم الأحد وتبقى موجات الصقيع حتى يوم الأربعاء المقبل رغم انحسار المنخفض مساء يوم الاثنين".

وتابع: "نحذر من سلوك الطرقات الجبلية اعتباراً من فجر السبت بسبب تراكم الثلوج وقطع معظم الطرقات فوق الـ1000 م".