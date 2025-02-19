هذا ما سيفعله مصرف لبنان.. ترقب وانتظار

قالت مصادر معنية بالشأن المالي لـ"لبنان24" إنّ قرار مصرف لبنان رفع سقف السحوبات إلى 500 دولار اعتباراً من شهر آذار المُقبل، يمثل خطوة جديدة على صعيد الإسراع في ردّ أموال المودعين تدريجياً.

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وذكرت المصادر أنّ مصرف لبنان يواكب عملية مد المصارف بالدولارات اللازمة لتمويل هذه الخطوة، مشيرة إلى أنّ التعميم 158 الذي ينصّ على صرف المبلغ المذكور سيظل ساري المفعول أقله حتى نهاية العام الجاري ما لم تطرأ تعديلات أو تعاميم جديدة.