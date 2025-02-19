"بلبلة" تهدّد مقاتلي "حزب الله"

إبان العثور على مقاتلين من "حزب الله" أحياء في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، عقب انسحاب الجيش الإسرائيليّ من المنطقة الحدودية، أثيرت بلبلة كبيرة بسبب تناقل صور هؤلاء بشكل علني مع الفيديوهات الخاصة بهم لحظة لقائهم مع أهاليهم.

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وجرى اعتبار تناقل الصور بمثابة تهديد للمقاتلين الذين ظهروا فيها، فيما تبيّن أيضاً أن العدو الإسرائيلي بات يروج لتلك الصور عبر منصاته وذلك من خلال التدليل على المقاتلين ونشر هوياتهم.

في المقابل، قال أحد المؤيدين لـ"حزب الله" لـ"لبنان24" إنَّ فرحة الأهالي والسكان بعودة أبنائهم أحياء من ساحة المعركة لا يمكن إخفاؤها نهائياً، وأضاف: "اليوم، ومع عصر "السوشيل ميديا"، بات انتشار الصور سريعاً.. الخطأ بدأ من عند الذين التقطوا الصورة في البداية، والأجدر كان هو عدم التصوير، لكن ما حصل قد حصل".