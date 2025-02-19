Advertisement

لبنان

"الأنصار" يفوز على "النجمة".. مباراة حامية وهذه نتيجتها

Lebanon 24
19-02-2025 | 16:58
A-
A+
Doc-P-1322953-638756064305314112.jpg
Doc-P-1322953-638756064305314112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاز نادي "الأنصار" حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم، على غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب الموسم الماضي 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء الأربعاء في مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونية، وذلك في ختام المرحلة السادسة من الدوري العام الـ65 لكرة القدم.
Advertisement
 
وافتتح الكابتن المخضرم حسن معتوق التسجيل للانصار الذي ارتدى لاعبوه اللباس الأبيض في الدقيقة 13 بكرة لعبها من داخل الصندوق الى سقف شباك الحارس محمد بشارة، اثر عرضية ارضية من يسار المنطقة.
 
وأضاف يوسف الحاح الإصابة الثانية ل"الزعيم الأخضر" في الدقيقة 56 بتسديدة بيسراه في شباك الحارس محمد بشارة، اثر تمريرة متقنة من معتوق بعد توغله من يمين المنطقة.
 
وقلص محمد صادق النتيجة للنجمة في الدقيقة 71، محولا كرة أرضية الى شباك الحارس نزيه أسعد، لعبها رأسية بداية من داخل المنطقة وارتدت من أسفل القائم الأيسر.
 
وابتعد الانصار في الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارديه الصفاء والعهد اللذين تعادلا أمس سلبا على الملعب عينه.
 
 
 

لبنان

رياضة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-02-19
16:48 | 2025-02-19
16:35 | 2025-02-19
16:14 | 2025-02-19
15:55 | 2025-02-19
15:27 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24