"الأنصار" يفوز على "النجمة".. مباراة حامية وهذه نتيجتها

فاز نادي "الأنصار" حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم، على غريمه التقليدي النجمة حامل اللقب الموسم الماضي 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء الأربعاء في مجمع فؤاد شهاب الرياضي - جونية، وذلك في ختام المرحلة السادسة من الدوري العام الـ65 لكرة القدم.

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وافتتح الكابتن المخضرم حسن معتوق التسجيل للانصار الذي ارتدى لاعبوه اللباس الأبيض في الدقيقة 13 بكرة لعبها من داخل الصندوق الى سقف شباك الحارس محمد بشارة، اثر عرضية ارضية من يسار المنطقة.

وأضاف يوسف الحاح الإصابة الثانية ل"الزعيم الأخضر" في الدقيقة 56 بتسديدة بيسراه في شباك الحارس محمد بشارة، اثر تمريرة متقنة من معتوق بعد توغله من يمين المنطقة.

وقلص محمد صادق النتيجة للنجمة في الدقيقة 71، محولا كرة أرضية الى شباك الحارس نزيه أسعد، لعبها رأسية بداية من داخل المنطقة وارتدت من أسفل القائم الأيسر.

وابتعد الانصار في الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارديه الصفاء والعهد اللذين تعادلا أمس سلبا على الملعب عينه.