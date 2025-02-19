مطار القليعات الى الواجهة ومُستثمرون يتجهون الى محيطه لإطلاق ورشات المشاريع

كتب جهاد نافع في" الديار": بات واضحا ان البيان الوزاري سيتضمن بند اعادة تشغيل مطار القليعات في سهل عكار، وتصريحات وزير الاشغال الجديد فايز رسامني تؤكد ان تشغيله هي من اولويات الوزارة، كما هو اولويات عند رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويشكل المطار مشروع تنمية لمنطقة عكار وشمال لبنان، حيث يوفر في المرحلة الاولى اكثر من اربعة آلآف فرصة عمل، تزداد لتصل الى ما يقارب العشرة آلاف فرصة عمل، وبالتالي يختزل الكثير من الوقت للمغتربين والطلاب من ابناء الشمال، عدا عن السوريين الذين يقصدون الساحل السوري ، خاصة في مرحلة اعمار سورية المقبلة.
ومن المتوقع، وعقب نيل الحكومة الثقة، أن يوضع مشروع تشغيل المطار على السكة، وبمهلة قدرها بعض النواب المتابعين للملف بستة أشهر ، يكون فيها المطار جاهزا للعمل وفق نظام ( BOT )، لا سيما وان تقديرات الكلفة تصل الى 150 مليون دولار.
وتناقلت بعض المصادر ان مستثمرين سعوديين ابدوا استعدادا لتلقف مشروع التشغيل، غير أن احدا من المراجع الحكومية لم يؤكد هذه المعلومات، مع الاشارة الى ان عدة دول ابدت استعدادا لتشغيل المطار، ابرزها الولايات المتحدة والصين وفرنسا ...
ويتميز مطار القليعات بموقعه الجغرافي المحاذي لشاطيء البحر المتوسط في سهل عكار، وعلى بعد 7 كيلومتر من الحدود اللبنانية - السورية، ومسافة 25 كيلومترا عن طرابلس، و105 كيلومترات عن بيروت.
خبراء في هندسة الطيران وتقنيون اكدوا ان موقعه يعتبر أهم بكثير من موقع مطار بيروت الدولي، لعدم تعرضه للعواصف والتقلبات المناخية التي قد تؤثر على حركته، ومنعت الدولة نشوء ابنية في محيطه لحماية حركة الطيران .
وتستطيع الطائرات الهبوط والإقلاع من دون الحاجة إلى موجه، علماً أنه مجهز برادار (G.G.A) يتيح للطائرة الهبوط في أسوأ الأحوال الجوية.
وافاد سكان سهل عكار، ان العديد من المتمولين والاقتصاديين باتوا يترددون الى سهل عكار بنية شراء اراض في محيط المطار، بغية تأسيس مشاريع متنوعة الاهداف تواكب عملية تشغيل المطار.
وأبدى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية عضو تكتل الاعتدال النائب سجيع عطية ارتياحه وارتياح تكتله لما تضمنه البيان الوزاري في ما خص تشغيل مطار القليعات، متمنيا أن تكون العبرة في التنفيذ.
وردّا على سؤال لـ«اللواء» حول ما إذا كان تضمين البيان الوزاري ملف مطار القليعات سيكون حافزا لتكتله لإعطاء الحكومة الثقة، قال عطية: «في الحقيقة كان لدينا موقفا سلبيا من الحكومة، باعتبارنا غير ممثلين فيها رغم ان عدد كتلتنا كبير، ولكن بعدما تضمن البيان الوزاري ملف المطار سندرس موضوع منح الحكومة الثقة وهناك أرجحية من قبلنا للقيام بذلك، ولكن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد الاجتماع الذي سيعقده التكتل قبل جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، خصوصا ان الرئيس سلام كان وعدنا بإدراج ملف المطار في البيان الوزاري بناءً لطلب التكتل، وهو ما حصل».
واعتبر عطية ان البيان الوزاري الذي جرى إقراره في مجلس الوزراء كان مقبولا بالنسبة له، رغم انه أتى في سياق عام وغابت عنه تفاصيل الملفات وآليات التنفيذ كما قال، مشيرا الى ان عنوانين البيان لا بأس بها.
وأمل أن يشهد لبنان نهضة استثنائية في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحكومة الرئيس سلام، خصوصا ان ليس لدى الحكومة أي حجة لعدم النجاح طالما انها متجانسة، كما ان هناك انسجاما واضحا بين الرئيسين عون وسلام، وهذه الإيجابيات ستُترجم بورشة عمل كبيرة على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في ضوء الحديث عن دعم دولي للبنان.