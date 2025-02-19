مطار القليعات الى الواجهة ومُستثمرون يتجهون الى محيطه لإطلاق ورشات المشاريع

وأبدى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية عضو تكتل الاعتدال النائب سجيع عطية ارتياحه وارتياح تكتله لما تضمنه البيان الوزاري في ما خص تشغيل مطار القليعات، متمنيا أن تكون العبرة في التنفيذ.

وردّا على سؤال لـ«اللواء» حول ما إذا كان تضمين البيان الوزاري ملف مطار القليعات سيكون حافزا لتكتله لإعطاء الحكومة الثقة، قال عطية: «في الحقيقة كان لدينا موقفا سلبيا من الحكومة، باعتبارنا غير ممثلين فيها رغم ان عدد كتلتنا كبير، ولكن بعدما تضمن البيان الوزاري ملف المطار سندرس موضوع منح الحكومة الثقة وهناك أرجحية من قبلنا للقيام بذلك، ولكن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد الاجتماع الذي سيعقده التكتل قبل جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، خصوصا ان الرئيس سلام كان وعدنا بإدراج ملف المطار في البيان الوزاري بناءً لطلب التكتل، وهو ما حصل».

واعتبر عطية ان البيان الوزاري الذي جرى إقراره في مجلس الوزراء كان مقبولا بالنسبة له، رغم انه أتى في سياق عام وغابت عنه تفاصيل الملفات وآليات التنفيذ كما قال، مشيرا الى ان عنوانين البيان لا بأس بها.

وأمل أن يشهد لبنان نهضة استثنائية في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحكومة الرئيس سلام، خصوصا ان ليس لدى الحكومة أي حجة لعدم النجاح طالما انها متجانسة، كما ان هناك انسجاما واضحا بين الرئيسين عون وسلام، وهذه الإيجابيات ستُترجم بورشة عمل كبيرة على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في ضوء الحديث عن دعم دولي للبنان.