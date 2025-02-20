في طرابلس.. أطلق النار على منزل أهل زوجته!

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أقدم المدعو "م.ي" على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه شرفة أحد المنازل العائدة لأهل زوجته في منطقة ساحة النجمة – طرابلس قرب مكتبة الإيمان، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الأثر باشرت مخابرات الجيش عمليات التعقب والتحري لتحديد مكانه وتوقيفه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.