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لبنان

في طرابلس.. أطلق النار على منزل أهل زوجته!

Lebanon 24
20-02-2025 | 00:11
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أقدم المدعو "م.ي" على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه شرفة أحد المنازل العائدة لأهل زوجته في منطقة ساحة النجمة – طرابلس قرب مكتبة الإيمان، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الأثر باشرت مخابرات الجيش عمليات التعقب والتحري لتحديد مكانه وتوقيفه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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