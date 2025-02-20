3 جبهات قطبية ستضرب لبنان.. العاصفة "آدم" وصلت استعدوا لموجة صقيع قوية والذروة في هذا الموعد

Advertisement

دخلت اليوم الخميس أول جبهة قطبية متسببة في انخفاض بدرجات الحرارة مع طقس بارد وعاصف.وقد تؤدي الأمطار الغزيرة أحيانًا إلى سيول، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير لحبات البرد، والثلوج ستتساقط على ارتفاع 1500 متر خلال النهار يمتد تساقطها إلى إرتفاع 1200 .وقد أطلقت مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت على هذه العاصفة اسم "آدم".وبحسب صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" على "فيسبوك" طقس يوم الجمعة 21 شباط سيكون غير مستقر وبارد، يخف تساقط الأمطار مع انفراجات واسعة خلال النهار فقط وتتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 1200 متر.أما ليلاً فتدخل ثاني جبهة قطبية تسبب بانخفاض سريع بدرجات الحرارة وتصبح الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير لحبات البرد.تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر شمالاً و 800 متر في الوسط و 1000 متر جنوباً فجر يوم السبت.رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم/س.طقس يوم السبت غير مستقر وبارد جدًا مع انخفاض إضافي وكبير بدرجات الحرارة. تخف حدة المتساقطات صباحاً حتى بعد الظهر تقريباً.تتساقط الثلوج صباح السبت على ارتفاع 500 متر شمالًا، و 600 متر في الوسط و700 متر جنوباً بشكل متفرق.ليلاً تدخل ثالث جبهة قطبية والأعنف تسبب بانخفاض كبير وسريع على درجات الحرارة وتصبح الأمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير وعنيف لحبات البرد. الرياح القوية ستصل سرعتها إلى 75 كلم/س.تتساقط الثلوج على ارتفاع 0 متر شمالًا وعلى إرتفاع 0 متر في الوسط و ارتفاع100 متر جنوبًا احتمال ان نرى قشرة.وأضافت الصفحة ان موجة صقيع قوية جداً متوقعة ليل الجمعة، السبت، والأحد والإثنين والثلاثاء و الأربعاء (٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ شباط) خلال وبعد العاصفة.طقس يوم الأحد و الإثنين ٢٣ و ٢٤ شباط: يستمر تساقط الثلوج على المرتفعات المتدنية.وأشارت الصفحة إلى ان ذروة العاصفة ستكون بين ليل الخميس 20 شباط والثلاثاء 25 شباط، حيث ستشهد البلاد طقسًا عاصفًا، مثلجًا، وباردًا.