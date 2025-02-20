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لبنان

ضغط على القضاء لاطلاق "شبكة نصب واحتيال"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-02-2025 | 01:30
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نبّه مصدر قانوني رسمي من الضغوط التي تحصل على القضاء من قِبل جهة سياسية كان لديها سطوة في السنوات السابقة من أجل تخفيف العقوبة أو حتى إطلاق سراح عدد من أركان "شبكة نصب واحتيال وتبييض اموال وابتزاز"، كانت تأخذ من جونيه منطقة لممارسة نشاطها الإحتيالي تحت مسمّى أنها شركة تداول مالي وعملات رقمية Bitcoins .
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وفي المعلومات، فان الشبكة تضم حوالى أربعين شخصا معظمهم من الفتيات وكانوا يتواصلون مع فئات الشباب عبر أرقام هواتف تظهر أنها من خارج لبنان ويتحدثون معهم بالعربية الفصحى، حتى وقع ضحيتهم عدد كبير من الشبان من خلال سحب مبالغ طائلة منهم بأساليب ترغيبية أولاً ومن ثم ترهيبية وإبتزازية.
المصدر لفت الى أن نجل احد النافذين وقع ضحية هذه المجموعة، مما ساهم في كشفهم على الفور من قبل الأجهزة الأمنية واحالتهم  الى القضاء المختص في جبل لبنان.
المصدر ختم "بأن الموقوفين متورطون بملفات مخدرات ، وان التحقيق أظهر مدى خطورتهم"، داعياً القضاء" الى التشدد معهم وإنزال أشد العقوبات بهم لكونهم يشكلون خطرا على المجتمع عامةً وعلى جيل الشباب خاصة.

المصدر: لبنان 24

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