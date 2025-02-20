إمتعاض باسيل وصل الى مسامع حزب الله.. وهذا ما سيحصل اليوم

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تحدثت مصادر سياسية متابعة عبر "لبنان 24" عن امتعاض كبير لدى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من طريقة دعودته الى تشييع الامين العام السابق السيد حسن نصرالله، حيث لم توجه له دعوة رسمية اسوة بالاحزاب الاخرى، بل اقتصر الامر على اتصال اجراه به رئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا مما دفع باسيل للترويج اعلاميا عن عدم مشاركته.واكدت المصادر ان هذا الامتعاض وصل الى مسامع الحزب الذي قرر ايفاد ممثل عنه لزيارة باسيل اليوم وتوجيه دعوة رسمية له للمشاركة في التشييع .