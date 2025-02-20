Advertisement

لبنان

إمتعاض باسيل وصل الى مسامع حزب الله.. وهذا ما سيحصل اليوم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-02-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1323063-638756369380780706.png
Doc-P-1323063-638756369380780706.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت مصادر سياسية متابعة عبر "لبنان 24" عن امتعاض كبير لدى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من طريقة دعودته الى تشييع الامين العام السابق السيد حسن نصرالله، حيث لم توجه له دعوة رسمية اسوة بالاحزاب الاخرى، بل اقتصر الامر على اتصال اجراه به رئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا مما دفع باسيل  للترويج اعلاميا عن عدم مشاركته.
Advertisement
واكدت المصادر ان هذا الامتعاض وصل الى مسامع الحزب الذي قرر ايفاد ممثل عنه لزيارة باسيل اليوم وتوجيه دعوة رسمية له للمشاركة في التشييع .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-02-20
05:52 | 2025-02-20
05:52 | 2025-02-20
05:35 | 2025-02-20
05:29 | 2025-02-20
05:27 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24