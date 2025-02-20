15
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الهيئة اللبنانية للعقارات": لإزالة الردميات بطريقة مدروسة لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الأشغال
Lebanon 24
20-02-2025
|
02:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، "ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة"، واكدت "السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض".
Advertisement
وشددت على "ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت"، مؤكدة ان "كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة" .
وختمت مؤكدة "دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني"، مطالبة المواطنين بـ"التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
15:27 | 2025-02-19
19/02/2025 03:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
08:00 | 2025-02-19
19/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
11:45 | 2025-02-19
19/02/2025 11:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-02-20
هذا هو مستقبل "حزب الله".. 3 ركائز تكشف المصير
05:52 | 2025-02-20
توقيف أحد المطلوبين الخطيرين.. هذا ما قام به في الأشرفية والجميزة ومناطق أخرى في بيروت
05:52 | 2025-02-20
إنهيار صخري قطع طريق عيون السمك ـ الضنية
05:35 | 2025-02-20
مكي استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
05:29 | 2025-02-20
بعد صدور القرار الظنّي بحقّه.. "دكتور فود" يُناشد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة: "أنا بخاف الله"
05:27 | 2025-02-20
عون تسلم أوراق اعتماد 8 سفراء وترأس اجتماعاً للجنة الاستشارية الدستورية
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
20/02/2025 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
20/02/2025 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24