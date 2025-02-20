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اتحاد النقل الجوي يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
20-02-2025 | 03:33
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أعلن اتحاد النقل الجوي في بيان، "مشاركته بكل مستوياته من مجلس تنفيذي ونقابات وجميع المنتسبين للنقابات المنضوية ضمن اتحاد النقل الجوي، وذلك اقل واجب تجاه من دافع عن كرامة بلدنا وفداه بروحه".
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