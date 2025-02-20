جبور: نأمل ان يتوقف الظلم في حق جورج عبدالله

كتب النائب جيمي جبور على منصة "إكس": "في انتظار الإفراج عن جورج ابراهيم عبدالله اليوم من سجن لانميزان الفرنسي بقرار من محكمة استئناف فرنسية، كلنا أمل أن يكون القرار القضائي متحرراً من الضغوط السياسية وأن يتوقف الظلم في حق هذا المناضل ليكمل بقية عمره بين أهله وفي ربوع وطنه لبنان".

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