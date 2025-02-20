نصار استقبل وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي

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استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبيمن مجموعة النواب الاشتراكيين والديمقراطيين، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، وذلك في إطار التعارف الى عدد من المسؤولين اللبنانيين.وضمَّ الوفد المشارك كلاً من: رئيس المجموعة إيراتكس غارسيا بيريز،نائب الرئيس يوانيس مانياتيس، نائب الرئيس للشؤون الخارجية في التحالف التقدمي للاشتراكي والديمقراطي، هنا جلول مورو، المتحدثة بإسم اللجنةلوسيا أنونزياتا، مستشار الشؤون الخارجية للمجموعةإدواردو بلانكو بوزون، المتحدثة بإسم المجموعة أندريا ماسايراس كاسترو، مستشار السياسة الخارجية فرنشيسكو سيرازاني ونائب رئيس البعثة في لبنان سامي سعدي.وتمَّ خلال الاجتماع البحث في جملة مواضيع منها التعاون الثنائي بين وزارة العدل والبرلمان الأوروبي خصوصاً من الناحية التقنية و تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان خصوصاً في المجالين القضائي والحقوقي.