الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية: للمشاركة في تشييع نصرالله وصفي الدين

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دعا رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية في لبنان علي طباجة في بيان، الى المشاركة في تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.واعتبر أن "السيد نصر الله أفنى حياته في خدمة الوطن وقضايا شعبه والامة"، مؤكدا "السير على خطاه والتمسك بتعاليمه ومبادئه الوطنية والإسلامية والعربية، بخاصة تمسكه بالقضية المركزية فلسطين".ورأى ان فقدان "السيد نصرالله خسارة للمؤمنين في نفس الخط الجهادي والرسالي، وان المشاركة في هذا التشييع هي تجسيد للوفاء له".