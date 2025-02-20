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لبنان

يوم الأحد.. تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الميدل ايست (صور)

Lebanon 24
20-02-2025 | 04:18
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنها سوف تسير جميع رحلاتها ليوم الأحد الواقع فيه 23 شباط 2025  مع بعض التعديلات في مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات بسبب تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 23 شباط 2025 ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه.
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وطلبت من المسافرين الكرام الالتزام بتوجيهات قوى الأمن الداخلي بشأن حالة الطرق التي يمكن سلوكها للوصول الى المطار، والأخذ بعين الإعتبار ضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين على الأقل.

الرحلات التي تم تعديلها هي وفق التالي، أما مواعيد بقية الرحلات فستبقى وفق موعدها المجدول سابقاً.




 
 
 
 
 
 
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