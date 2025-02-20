اجتماع في سرايا بعبدا بحث في التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية

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عقد محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي اجتماعا في سرايا بعبدا مع القائمقامين مارلين قهوجي (قائمقام الشوف) مارلين حداد (قائمقام المتن) بدر زيدان (قائمقام عالية) نتالي خوري (قائمقام جبيل) استريدا نبهان (قائمقام كسروان)، بحث خلاله في التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل.