Advertisement

لبنان

بأسلوب احترافي.. سرقة محطة كهرباء الحلاب للمرة الرابعة في طرابلس (صور)

Lebanon 24
20-02-2025 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1323150-638756486635863381.jpg
Doc-P-1323150-638756486635863381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد منطقة أبي سمراء ـ طرابلس منذ نحو شهرين موجة سرقات منظمة تستهدف محطات الكهرباء، حيث تعرّضت محطة الحلاب فجر اليوم الخميس للسرقة للمرة الرابعة على التوالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

Advertisement
وأفادت مصادر مطلعة أن السرقات تُنفَّذ بأسلوب احترافي، حيث يعمد اللصوص إلى إطفاء التيار الكهربائي وفك الكابلات بدون قطعها، ما يشير إلى خبرة تقنية عالية وقدرة على التخفي ويرجّح أن أفراد العصابة على دراية مسبقة بخطوط الكهرباء وآليات عمل المحطات مما يتيح لهم تنفيذ العمليات بكل هدوء واحترافية.
 
 
 
 
 
 
 
وتكبّدت شركة قاديشا خسائر فادحة نتيجة هذه السرقات، وسط استياء شعبي من غياب أي إجراءات فعالة للحد من هذه الجرائم المتكررة.




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-02-20
05:52 | 2025-02-20
05:52 | 2025-02-20
05:35 | 2025-02-20
05:29 | 2025-02-20
05:27 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24