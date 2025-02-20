بأسلوب احترافي.. سرقة محطة كهرباء الحلاب للمرة الرابعة في طرابلس (صور)

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تشهد منطقة أبي سمراء ـ طرابلس منذ نحو شهرين موجة سرقات منظمة تستهدف محطات الكهرباء، حيث تعرّضت محطة الحلاب فجر اليوم الخميس للسرقة للمرة الرابعة على التوالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفادت مصادر مطلعة أن السرقات تُنفَّذ بأسلوب احترافي، حيث يعمد اللصوص إلى إطفاء التيار الكهربائي وفك الكابلات بدون قطعها، ما يشير إلى خبرة تقنية عالية وقدرة على التخفي ويرجّح أن أفراد العصابة على دراية مسبقة بخطوط الكهرباء وآليات عمل المحطات مما يتيح لهم تنفيذ العمليات بكل هدوء واحترافية.