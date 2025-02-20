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لبنان

عون تسلم أوراق اعتماد 8 سفراء وترأس اجتماعاً للجنة الاستشارية الدستورية

Lebanon 24
20-02-2025 | 05:27
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوراق اعتماد سفراء: البرازيل، كوبا، ايطاليا، صربيا، النروج، النمسا، تركيا والجزائر.

وفي سياق منفصل، ترأس عون اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية قال خلاله: "‏مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري".
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