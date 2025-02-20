بعد صدور القرار الظنّي بحقّه.. "دكتور فود" يُناشد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة: "أنا بخاف الله"

في أوّل تعليق له بعد صدور القرار الظنيّ بحقه في قضيّة تصنيع وتجارة المخدرات، قال "التيك توكر" جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" إنّ "القرار كيديّ".

وأضاف "دكتور فود" عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" إنّ القرار لا يدينه 1 بالمئة بحسب قوله، لأنّه لا يستند إلى أيّ إثبات.

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وقال: "انا أكتر ناس بخاف الله، وهيدا الحكي كله ما قلو معنى".

وناشد ديب رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وقال: "هيدا الموضوع هو كيدي وحقد وغيرة". وتابع أنّ القضيّة مُرتبطة بالإنتخابات النيابيّة والبلديّة السابقة عبر أشخاص خسروا الإنتخابات. (رصد لبنان 24)