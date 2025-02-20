إنهيار صخري قطع طريق عيون السمك ـ الضنية

تسبب إنزلاق صخور وأتربة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، في إغلاق الطريق المؤدية إلى بلدة عيون السمك ـ الضنية، وتعذر عبور السيّارات عليها.

وقد ناشد الأهالي المعنيين في وزارة الأشغال والبلدية العمل على إعادة فتح الطريق.