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لبنان

إنهيار صخري قطع طريق عيون السمك ـ الضنية

Lebanon 24
20-02-2025 | 05:52
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تسبب إنزلاق صخور وأتربة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، في إغلاق الطريق المؤدية إلى بلدة عيون السمك ـ الضنية، وتعذر عبور السيّارات عليها.
 
وقد ناشد الأهالي المعنيين في وزارة الأشغال والبلدية العمل على إعادة فتح الطريق.
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