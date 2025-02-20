Advertisement

لبنان

توقيف أحد المطلوبين الخطيرين.. هذا ما قام به في الأشرفية والجميزة ومناطق أخرى في بيروت

Lebanon 24
20-02-2025 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1323173-638756530150887337.jpg
Doc-P-1323173-638756530150887337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّلب والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد حصول عدة عمليات سلب ونشل طالت عدد كبير من المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة بيروت من قبل شخصَيْن مجهولَيْن يستقلّان درّاجة آلية، ما تسبّب بحالة خوف وهلع في نفوس المارّة، وبخاصة خلال تجوالهم في الليل.
Advertisement

على ألأثر، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانية في أماكن حصول هذه العمليات لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

 وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية أفراد هذه العصابة التي تنشط في مناطق: الاشرفية، الجميزة، كورنيش النهر، الروشة، الرملة البيضاء، وسط بيروت، ومار الياس، حيث يتناوب أفرادها على تنفيذ جرائمهم.

وبتاريخ 18-02-2025، وبعد عملية رصد، تمكنت احدى دورياتها من تحديد مكان تواجد أحد افراد العصابة في محلة الرحاب – الضاحية، ويدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1989، فلسطيني) من أصحاب السوابق بقضايا سلب وسرقة، ويعتبر من الاشخاص الخطرين.
بناء عليه، قامت بمداهمته وتوقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /30/ عملية نشل وسلب بقوة السلاح منذ حوالي أربعة أشهر لغاية تاريخ توقيفه، بالاشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم)، في محلة الروشة، الرملة البيضاء، المدينة الرياضية، مار الياس، والاشرفية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، والاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:18 | 2025-02-20
08:15 | 2025-02-20
08:10 | 2025-02-20
07:52 | 2025-02-20
07:32 | 2025-02-20
07:29 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24