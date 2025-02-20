توقيف أحد المطلوبين الخطيرين.. هذا ما قام به في الأشرفية والجميزة ومناطق أخرى في بيروت

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّلب والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد حصول عدة عمليات سلب ونشل طالت عدد كبير من المواطنين في مناطق مختلفة من محافظة بيروت من قبل شخصَيْن مجهولَيْن يستقلّان درّاجة آلية، ما تسبّب بحالة خوف وهلع في نفوس المارّة، وبخاصة خلال تجوالهم في الليل.على ألأثر، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانية في أماكن حصول هذه العمليات لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية أفراد هذه العصابة التي تنشط في مناطق: الاشرفية، الجميزة، كورنيش النهر، الروشة، الرملة البيضاء، وسط بيروت، ومار الياس، حيث يتناوب أفرادها على تنفيذ جرائمهم.وبتاريخ 18-02-2025، وبعد عملية رصد، تمكنت احدى دورياتها من تحديد مكان تواجد أحد افراد العصابة في محلة الرحاب – الضاحية، ويدعى:أ. ح. (مواليد عام 1989، فلسطيني) من أصحاب السوابق بقضايا سلب وسرقة، ويعتبر من الاشخاص الخطرين.بناء عليه، قامت بمداهمته وتوقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /30/ عملية نشل وسلب بقوة السلاح منذ حوالي أربعة أشهر لغاية تاريخ توقيفه، بالاشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم)، في محلة الروشة، الرملة البيضاء، المدينة الرياضية، مار الياس، والاشرفية.أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا.لذلك، وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، والاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.