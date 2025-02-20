تدابير أمنيّة مشدّدة في طرابلس... حواجز وتدقيق بالهويّات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش وقوى الأمن الداخلي ينفذان تدابير أمنية مشددة في مختلف مناطق مدينة طرابلس، حيث أقاما الحواجز الثابتة والمتنقلة ويقومان بتفتيش السيارات والتدقيق في الهويات.



وتأتي هذه الإجراءات بهدف حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين.

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