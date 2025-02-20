فجر اليوم... أطلق النار على مبنى في طرابلس

أقدم مجهول فجر اليوم على إطلاق النار من رشاش حربيّ على مبنى "عبد الستار السرموط" في منطقة مشروع محرم - طرابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الطوابق من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".