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لبنان

فجر اليوم... أطلق النار على مبنى في طرابلس

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:18
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أقدم مجهول فجر اليوم على إطلاق النار من رشاش حربيّ على مبنى "عبد الستار السرموط" في منطقة مشروع محرم - طرابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الطوابق من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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إطلاق نار

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