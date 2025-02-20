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لبنان
فجر اليوم... أطلق النار على مبنى في طرابلس
Lebanon 24
20-02-2025
|
06:18
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أقدم مجهول فجر اليوم على إطلاق النار من رشاش حربيّ على مبنى "عبد الستار السرموط" في منطقة مشروع محرم - طرابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الطوابق من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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